О компании

Топливно-транспортная компания ООО «РеалНефть» занимается продажей и доставкой дизельного топлива по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За годы деятельности у нас налажены связи с ведущими производителями горючих материалов. Прямые поставки без посредников позволяют продавать продукт по цене производителя. Мы отпускаем качественный товар, сопровождаемый сертификатом. У нас можно купить оптом летнее и зимнее дизтопливо. С нами сотрудничают транспортные компании, жилищно-коммунальные хозяйства, промышленные предприятия, строительные организации, судоверфи, торговые и складские комплексы, станции технического обслуживания, заводы, частные лица, заказывающие топливо для отопительных котлов и генераторов в загородные дома и коттеджи.

Почему за доставкой дизельного топлива лучше всего обратиться к нам

Мы доставляем дизельное топливо и нефтепродукты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Собственный автопарк и прямые контракты с производителями позволяют нам доставлять топливо в течение суток по выгодной цене.

Быстрая доставка. Бережно доставляем топливо на следующий день после обращения.

Топливо ГОСТ. Нефтепродукты соответствуют стандартам и требованиям качества.

Прозрачная отчетность. Предоставим отчеты и акты по поставке и выполненных работах.

Купите дизельное топливо с доставкой у нас

Купить дизельное топливо с доставкой в компании ООО «РеалНефть» стоит по следующим причинам:

Большой парк техники позволяет доставить разом оптовые партии дизтоплива.

Отпускаем качественное дизельное топливо марки Евро-5.

Доставка дизеля в любое удобное для покупателя время – приём заявок круглосуточно.

Всевозможные способы оплаты – безналичным расчётом, картой банка, наличными.

Оперативная поставка топлива в день обращения в любой уголок СПб и Л.О.

Возможен самовывоз.

Работаем на договорной основе. Доставим дизельное топливо оптом в указанный в договоре срок. Заказать доставку дизтоплива можно по электронной почте, а также по номеру телефона, указанному на сайте (в том числе посредством мессенджеров «Whatsapp» и Telegram»).

Выгодная цена на нефтепродукты

Мы сотрудничаем напрямую с производителями. Храним более 100 тонн топлива на собственном складе. Таким образом, мы можем доставлять нужные объемы сертифицированного ДТ и нефтепродуктов в назначенное время и место. Поможем выбрать топливо, расскажем об особенностях каждого вида продукции, рассчитаем доставку и подготовим индивидуальное предложение!